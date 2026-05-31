Los Grillos - Grillabend im Hezelhof

Unsere neue „Los Grillos“ Serie im hauseigenen Hezelbiergarten. Freuen Sie sich auf insgesamt drei „Grillabende“, welche es feurig in sich haben.

Am 10 Juli 2026 begrüßen wir Sie von 17:30 bis 21:30 zum ersten Grillabend – dem Fränkischen Barbecue.

Am 21. August 2026 bereiten unsere spanischen Köche von 17:30-21:30 live eine originalgetreue, spanische Paella zu, welche es so in Franken nicht gibt.

Am 4. September 2026 heißt es von 17:30-21:30 .. „we make Barbecue Great Again“ – Amerikanisches Barbecue, wie man es kennt.

Freuen Sie sich auf: Salabuffet & Spezialitäten vom Grill, Gute Musik & Stimmung