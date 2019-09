Los Santos Geburtstagsshow

Los Santos feiert ihren 10. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsshow im Lab! Denn: was haben sie die letzten zehn Jahr nicht alles erlebt! Sie surften vor Hawaii und auf dem Río Grande, sie überquerten den Pazifik und die Prärie, sie sangen vom Westen und kennen den Süden wie ihre Westentasche. Kein Gewässer, kein Gebirgszug, keine Grenze hielt sie auf.

Dann war ihnen unser Planet zu klein geworden, und sie erforschten fremde Galaxien, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von Texas entfernt stießen Los Santos auf Musik, die nie ein Mensch zuvor gehört hat, auf Surfsounds vom Saturn, Twang-Gitarren vom Titan, Akkordeonklänge vom Aldebaran, auf Rhythmen vom Regulus, zu denen kein humanoides Tanzbein je geschwungen wurde.

All das und noch viel mehr gibt es zu sehen und zu hören bei der großen Geburtstagssause. Das wird ein Spaß!

Stefan Hiss – Gesang, Akkordeon, Orgel

Joscha Brettschneider – E-Gitarren

Bernd Öhlenschläger – Schlagzeug

Lucía Schlör – Gesang

und mit diesen musikalischen Gästen:Johann Polzer – Percussion

Uli Röser – Posaune

Christian Mück – Trompete

15. Festival „For The Sake Of The Song“