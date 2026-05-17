Los Santos (Stuttgart)

Country, Surf und Tex-Mex.

Los Santos haben ihr Raumschiff gesattelt und brechen auf zu einer Mission ins Unbekannte, auf einen Flug weit hinaus an die letzte Grenze, um neue Welten zu erforschen, neue Klänge und neue Rhythmen. Inspiriert von alten Science-Fiction-Filmen und Spaghetti-Western-Soundtracks und ausgerüstet mit modernster Technik (elektrische Gitarren, Transistor-Orgel, Akkordeon und Schlagzeug), schlagen Los Santos eine Brücke zwischen Cumbia und Country, Rock’n’Roll und Rumba, Surf und Ska, zwischen Bonanza und Raumschiff Enterprise.