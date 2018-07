× Erweitern Los Santos

Das Weltall - unendliche Weiten, unendlich viele Klänge und Rhythmen, aber auch unendlich viele Gefahren.

Los Santos zeigen uns Raketen-Rumba, Moon-Twist und Cha-Cha-cha vom Mars, sie bringen uns mit Sci-Fi-Tex-Mex und Space-Surf zum Tanzen, mit Songs von interstellarer Liebe und von Affen auf dem Mond zum Nachdenken.

Ihre dringliche Warnung vor der Zombie-Apokalypse, die mit der unmittelbar bevorstehenden Invasion Untoter aus dem All beginnt, muss uns aufrütteln.Doch es besteht kein Grund zur Panik:Die Space Rangers stehen im Kampf gegen das Böse stets an unserer Seite!“Anyone who has spent any time in space will love it for the rest of their lives. I achieved my childhood dream of the sky.“Valentina Tereshkova, first woman in space.

Joscha Brettschneider - E-Gitarren

Stefan Hiss - Gesang, Akkordeon, Orgel

Bernd Öhlenschläger - Schlagzeug

Lucia Schlör - Gesang