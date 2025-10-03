Wenn ein Cowboy sein Pferd sattelt und nach Westen reitet, wenn eine Astronautin in ihr Raumschiff steigt und ins All startet, wenn sich jemand in die Fremde aufmacht, erklingt seit alter Zeit der Gruß „Vaya con dios!“

Los Santos brechen wieder auf ins Unbekannte, auf einen Flug an die letzte Grenze. In fremden Welten locken neue Lieder, neue Klänge und neue Rhythmen, dort erklingen Kometen-Cumbia und Cowboy-Cha-Cha, Space-Ska und Apocalypso, dort kollidieren Asteroiden und Akkordeone, Güiros und Gitarren, die USS Enterprise und die Ponderosa.

Stefan Hiss – Gesang, Akkordeon, Orgel

Joscha Brettschneider – E-Gitarren

Bernd Öhlenschläger – Schlagzeug

Lucía Schlör – Gesang