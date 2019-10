Das Leben ist ein ständiger Wandel. Auch wenn wir nach Sicherheit und Beständigkeit streben, gilt es doch immer wieder loszulassen: alte Lasten, kreisende Gedanken, Ängste, Gewohnheiten, Menschen. Obwohl es sich mit leichterem Gepäck viel besser durch's Leben wandert, tun wir uns häufig schwer damit, unseren Rucksack von Lasten zu befreien. Warum ist das so? Wie können wir es schaffen loszulassen und warum ist das so wichtig für unseren Körper und unseren Geist? Darüber handelt der Kurs an diesem Samstagvormittag.

Bitte mitbringen: Schreibmaterial,Vesper, genügend zu trinken