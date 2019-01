Lossless Showcase - Trikk & SBTH (Mathias Schober & Thomas Herb)

Mathias Schober und Thomas Herb präsentieren im Rahmen eines Showcases ihr Juwel Lossless, das die beiden im Jahr 2014 gegründet haben.

Befreundet sind die Berliner mit demselben Background (die 90er Jahre und ihre Raves und Clubnächte, jede Woche Platten kaufen und so weiter) seit den frühen Nullerjahren. Und so kam eins aufs andere: Gemeinsam auflegen, gemeinsam produzieren, gemeinsames Label. Ihren Sound bezeichnen als „Past-Present-Future“.Mit dabei: Edel-Beatkonstrukteur Trikk, der neben Lossless auch das Innervisions Portfolio mit Alben („Mundo Ritual“) und mehreren EPs neu auffrischt. Trikk aus der (ehemaligen) Champions League-Stadt Porto, die laut diesen ganzen wichtigen Travelbloggern das bessere Lissabon sein soll, saugt alle Electronic-Genres auf und verarbeitet sie mit seiner Kreativität zu hypnotisierenden Soundbomben. Trikk überlässt nichts der stumpfen Hands-upTool-Banalität, sondern setzt auf gehalt- wie fantasievolle Arrangements. Damit fährt er gut: Längst ist der Portugiese auf der Welt daheim und played alle wichtigen Clubs von Amsterdam bis London, von Miami bis Buenos Aires. A new Talent is born.

Doors 23:59 Uhr, Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Trikk (Lossless / Innervisions)

SBTH aka Mathias Schober & Thomas Herb (Lossless)

Hype-Label und Hype-Acts der Stunde