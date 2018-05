Lost In Sound pres. Rhadoo

Let go, feel the flow – „Lost in Sound“ gibt dir wieder die Möglichkeit, ein paar Stunden den Alltag draußen zu lassen und dich voll und ganz der dicken Romy-Anlage hinzugeben. Denn aus der schallert diesmal feinster Techno- und House-Sound vom rumänischen Superhelden Rhadoo!

Wer die Romy kennt, der weiß: Hier wird auch mal über den Tellerrand hinausgeschaut. Denn dahinter könnte ja etwas verdammt gut klingendes lauern. Und so ist es auch mit der rumänischen Techno- und House-Szene, die die Romy seit vielen Jahren featured! Aus der quirligen Metropole Bukarest kommen immer wieder die wichtigsten Namen dieser Szene in die Romy, um die Meute hier kräftig durchzuschütteln. Einer dieser Namen ist Rhadoo – und genau der ist endlich wieder bei uns am Start! Will heißen: Deeper und treibender Housesound all night long!Er ist seit Mitte der 90er Jahre als DJ am Start, ist eines der Aushängeschilder der rumänischen Elektronik-Szene, und beglückt seit vielen Jahren die ganze Welt mit seinem elektrisierenden Mix aus frischem House und feinem Techno – und allem, was sich da so dazwischen tummelt. Auch einen heiligen Club-Gral, das „DC 10“ auf Ibiza, durfte er schon beschallen – als Resident, versteht sich. So einen Rhadoo lässt schließlich niemand so schnell vom Haken. Vor einigen Jahren durfte er sogar die 72. Ausgabe der legendären britischen DJ-Mix-Reihe „Fabric“ zusammenmischen! Er legt aber nicht nur saftige House- und Minimal Tech-Tracks anderer Artists auf, sondern auch sein eigenes Material, das mindestens ebenso schwungvoll und bassgewaltig daherkommt. Und das erscheint unter anderem auf dem Label [a:rpia:r], das er 2007 mit seinen Kollegen Redro und Raresh gründete. Next level House!Damit das mit dem „Sich-im-Sound-verlieren“ auch von Sekunde 1 an funktioniert, werden die beiden DJs und Partymacher Atree und Masedia den Support übernehmen, die dank ihrer abwechslungsreichen Sets nicht nur die Stuttgarter Fanbase fest im Griff haben, sondern auch über den Kesselrand hinaus äußerst gefragt sind.