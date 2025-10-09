Lostboi Lino

LOSTBOI LINO TOUR 2025

LKA Longhorn Heiligenwiesen 6, 70327 Stuttgart

Das konzert wurde vom 24.03.25 auf den 08.10.25 verschoben.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Hier das Statement:

Ich muss euch leider sagen, dass ich meine Tour um ein paar Monate verschieben muss. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber ich brauch noch ein bisschen Zeit.

Nach über 60 Shows letztes Jahr, einem langen Festival-Sommer und dem ganz normalen Leben ist die neue Platte leider noch nicht soweit, dass ich die Tour jetzt spielen kann.

Die gute Nachricht ist: Diese Woche kommt schon neue Musik von mir!

Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis und wir sehen uns im Oktober auf meiner Tour!

LLino

Info

Konzerte & Live-Musik
