Lostboi Lino

Lostboi Linos „Lost Tape“ feiert am 30.05. sein 5-jähriges Jubiläum. Und weil ein Geburtstag gefeiert werden muss, bringt Lino mit seiner Band das Album, mit dem alles begann, für eine exklusive Show komplett auf die Bühne.

Der Lostboi lädt zum Geburtstag ein – und ihr seid alle eingeladen. Das heisst es wird wieder Pink!

„Lost Tape“ heißt: pogen, weinen, ausrasten – aus voller Kehle „Ich ruf ein Taxi aus Berlin“ mitgrölen. Und mal ehrlich: Passender, als das Ganze in Linos langjähriger Heimat Stuttgart gemeinsam mit vielen Wegbegleiter*innen, kann man so einen Anlass kaum gestalten. Keine Halle, keine große Bühne - im Club, 500 Leute, nah und direkt, so wie es damals auch war.

Neben dem ein- oder anderen Special, das nur für diesen Abend gedacht ist, gibt es die einmalige Chance, bisher noch nie gespielte Songs live zu erleben.

Diese Show ist für alle, die zu „Gewitter“ geraucht, zu „Sie sagt“ gemosht oder bei „Männer 2.0“ einfach nur den Kopf genickt haben. Oder auch für jede*n, der/die einfach Bock auf einen Abend hat, der ziemlich sicher noch lange im Kopf bleibt – und wahrscheinlich so schnell nicht wieder passiert.