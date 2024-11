Für alle, denen die Buchstaben im Buch zu klein sind!

Veranstaltungsreihe am Vormittag mit Lothar Gramm

Es gibt einen bunten Strauß an Vorlese-Ideen von Kurzgeschichten bis zu Gedichten. Alles möglich und jedes Mal anders.

Lothar Gramm wohnt in Gerlingen, war Jugendreferent in Weilimdorf/Giebel und Diakon und Waldheimleiter in Stuttgart-Ost.

Ort: Stadtbücherei 1. Stock, Kabinett