Lothar Müller

Völlig losgelöst von der Erde schwebte 1982 das Raumschiff von Major Tom ins All. Er hatte die Erdanziehungskraft überwunden. Die Befreiung vom Niederziehenden der Gravitation zählt zu den Ressourcen der euphorisch-utopischen Gehalte in der Mythologie des Schwebens. Doch hatte Major Tom schon 1969 bei David Bowie auch beunruhigende Seiten. Dass er sich der »Ground Control« entzog, musste nicht als Geste der Souveränität, sondern konnte auch als Verschwinden in Einsamkeit gedeutet werden. Diese Veranstaltung spürt der Ambivalenz des Schwebens nach, indem sie die Konstellation der über den Köpfen schwebenden Gefahr ins Auge fasst. Raubvögel schweben in der Luft, ehe sie sich in Sturzflügen auf ihre Opfer hinabstürzen. In den aktuellen Kriegen entwickelt sich die Technologie der Drohnen in rasanter Geschwindigkeit. Was wird in der modernen Welt und ihrer Literatur aus dem Schwert des Damokles, dem antiken Bild der schwebenden, tödlichen Gefahr? Und ist sie auch deshalb so bedrohlich, weil sie den euphorisch-utopischen Reiz des Schwebens leugnet?