Lothar Schiffler - »50 Years after - more or less...«

Fotos legendärer Konzerte aus den ersten Jahren des Club Manufaktur

Ergänzend zu Ausstellung in der Q Galerie

Schon während seiner Schulzeit in Schorndorf entdeckte der in München lebende Fotograf Lothar Schiffler seine Faszination für die Fotografie – und für die Musik. Er organisierte Konzerte an der VHS und fotografierte die Größen des Jazz in der Stuttgarter Liederhalle. Ende der 1960er Jahre war er in der Gruppe um Werner Schretzmeier aktiv beim Aufbau des Club Manufaktur. Auch während des Studiums in München (Soziologie, Medienpädagogik) zog es ihn immer wieder in „den Club“ um die wichtigsten Veranstaltungen mit der Kamera zu dokumentieren. Seine Aufnahmen aus den ersten Jahren der Manufaktur sind inzwischen ein Stück Musik- und Zeitgeschichte der 1960/70er Jahre: Von Black Sabbath bis Keith Emerson, von Rory Gallagher bis Dieter Seelow.

Öffnungszeiten:

Mittwoch, Donnerstag 18-22 Uhr

Freitag, Samstag 18-24 Uhr

Sonntag 19 - 21 Uhr