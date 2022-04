Lothar Schiffler »Airlines · Vogelspuren in der Luft«

Die Flugspuren eines Adlers über den Pyrenäen oder Thermikspiralen von Schwarzmilanen am Bodensee - die Schönheit des Vogelflugs ist flüchtig. Dem Münchner Fotografen Lothar Schiffler gelingt es jedoch mit einem innovativen Verfahren die exakten Flugbahnen von Vögeln und Insekten zu visualisieren. So entstehen im Projekt Airlines · Vogelspuren in der Luft Bilder von aufsehenerregender Ästhetik, die mit bisher nicht Gesehenem ebenso wie durch ihre fototechnische Besonderheit faszinieren.

Im Projekt Nachtzug · Spuren der Raumzeit im Lichthof der Q Galerie geht es um die Visualisierung von Zeit. Langzeitbelichtungen mit einer Spezialkamera aus fahrenden Zügen lassen reale Fantasiewelten entstehen.

Ergänzend zur Ausstellung in der Q Galerie anlässlich des 75. Geburtstags von Lothar Schiffler zeigen seine Konzert- und Porträtfotos im Club Manufaktur ein Stück Musik- und Zeitgeschichte der 1960/70er Jahre: von Dieter Seelow bis Black Sabbath.