Lotte Hofmann wurde am 27. Juli 1907 in Karlsruhe geboren.

Nach ihrer Studium zur Pädagogin im Kunsthandwerk in Berlin baute sie ihr textiles Wissen und Können weiter aus. 1946 gründete sie in Oberrot -Hausen ihre Lo-Ho Werkstätte, welche bis zu ihrem Tod 1981 bestand. Werke von ihr sind in Museumssammlungen vertreten. Lotte Hofmann hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen für ihre handwerklichen Textilarbeiten bekommen.