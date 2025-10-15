Lotte Hofmann

LoHo Künstlerin und Kunsthandwerkerin im Nachkriegsdeutschland

bis

Grabenschulhaus Murrhardt Obere Schulgasse 6, 71540 Murrhardt

Lotte Hofmann wurde am 27. Juli 1907 in Karlsruhe geboren. 

Nach ihrer Studium zur Pädagogin im Kunsthandwerk in Berlin baute sie ihr textiles Wissen und Können weiter aus. 1946 gründete sie in Oberrot -Hausen ihre Lo-Ho Werkstätte, welche bis zu ihrem Tod 1981 bestand. Werke von ihr sind in Museumssammlungen vertreten. Lotte Hofmann hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen für ihre handwerklichen Textilarbeiten bekommen.

Info

Grabenschulhaus Murrhardt Obere Schulgasse 6, 71540 Murrhardt
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Lotte Hofmann - 2025-10-15 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Lotte Hofmann - 2025-10-15 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Lotte Hofmann - 2025-10-15 19:00:00 Outlook iCalendar - Lotte Hofmann - 2025-10-15 19:00:00 ical

Tags