Kammermusik für Streichquartett.

1992 in Tokyo gegründet, ist das Lotus Quartett aus Stuttgart eines der wenigen rein weiblich besetzten Quartette, das so lange in annähernd unveränderter Besetzung auf Top-Niveau gespielt hat. Die für den Geist des Ensembles charakteristische Verschmelzung kultureller Einflüsse aus Japan und Deutschland bekommt nun weitere Impulse: Mit der Spielzeit 2025/26 wird Christine Busch Teil des Quartetts.

Die als Professorin in Stuttgart lehrende Geigerin ist solistisch vor allem auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis hervorgetreten und hat viel beachtete Einspielungen vorgelegt. Seit der Neubesetzung wechseln sich Sachiko Kobayashi und Christine Busch in den beiden Geigenparts ab. Erstes großes Vorhaben in neuer Konstellation ist im März 2026 eine Japan-Tournee.