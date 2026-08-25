Loui´s Bag (presented by HMDK Stuttgart)

„Loui’s Bag“ bietet einen Abend, der mit ehrlicher Musik, guter Stimmung und viel Spielfreude überzeugt. Die Band, bestehend aus jungen Musikern der Stuttgarter Szene, interpretiert aktuelle Pop- und Soul-Songs und lässt dabei ruhige, emotionale Momente, wie auch kraftvolle und mitreißende Augenblicke entstehen.

Mit Louisa Edel am Gesang, Raphaela Okle an der Gitarre, Georg List an den Keys, Henrik Schnaitmann am Bass und Jakob Hafner am Schlagzeug klingt „Loui’s Bag“ modern, gefühlvoll und souljazzgeprägt.

Auf dem Programm stehen unter anderem Songs der Singer-/Songwriterinnen Olivia Dean, Emma Nissen und Yebba – Künstlerinnen aus der aktuellen Pop- und Souljazzszene, deren Musik Gefühl, Groove und wunderschöne Melodien verbindet. „Loui’s Bag“ präsentiert damit einen vielseitigen Konzertabend mit modernen Klängen, der zum Genießen und Fühlen einlädt.

Besetzung: Louisa Edel (voc); Raphaela Okle (git); Georg List (p); Henrik Schnaitmann (b); Jakob Hafner (dr)