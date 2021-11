Wer Musik gerne in Genres einteilt wird es schwer haben, dieses virtuose Sextett in eine Schublade zu stecken. Hier treffen ein naiver Landjunge, ein berühmter Jazzer, ein cholerischer Rapper, ein tiefenentspannter Yogi, ein tollpatschiger Clown und ein patriotischer Franzose in einer Band aufeinder. Und was kommt dabei raus? Elektroswing und explosive Perkussion, klassische Klänge, charmante Chansons und fetzige Rockmusik. Dieses sechs jungen Musiker wollen alles: So ziemlich jeder Stil wird verarbeitet, mit einer faszinierenden Bandbreite an Instrumenten von allem was taugt als Perkussionsinstrument über Mallets, Synthesizer und Gitarren bis zur Tuba. Dabei schlüpfen die High-Performer in verschiedene Rollen und spielen sich durch alle Epochen der Musikgeschichte - mit Witz und Euphorie, Charme und Melancholie, mit größter Leidenschaft und herausragendem musikalischen Können.

Die ausgebildeten Schlagwerker von Louie’s Cage Percussion bringen auch regelmäßig die ausverkaufte Wiener Volksoper zum Kochen. Für die österreichische Kulturwochenzeitung „Der Falter“ sind sie folgerichtig „die derzeit heißeste Schlagzeug-Combo.“