Louis Sclavis / Benjamin Moussay (F)

Louis Sclavis ist einer der herausragenden Klarinettisten der Gegenwart. Er spielt seine ausdrucksstarke Musik mit ungewöhnlicher Klarheit und Präzision. Benjamin Moussay präsentiert sich als Tastenzauberer und fantasievoller Pianist mit sinnlichem Spiel zwischen traumhaften Klavierwirbeln und ruhigen und intimen Stimmungen.

Nachdem die Beiden bereits bei mehreren Aufnahmen von Louis Sclavis für ECM zusammengearbeitet hatten, darunter das letzte Album des Klarinettisten, betitelt „Characters On A Wall“, konzentrierten sich Sclavis und Moussay in den letzten Jahren zunehmend auf ihre Duo-Kommunikation. Sie spielten in dieser Konstellation ausgedehnte und vielbeachtete Konzerte in ganz Europa. Mit einem Programm, das zu zwei Dritteln aus der Feder des Pianisten und zu einem Drittel aus der des Klarinettisten stammt, erschafft das französische Duo eine Welt der kammermusikalischen Konversation, in der sich lyrische Kontemplation und skurriler Erfindungsreichtum in einer fröhlichen, konzentrierten Zusammenarbeit abwechseln.

Nachdenklich hüllt das Duo heikle Themen in warme Improvisationen, die nie überstürzt, sondern geduldig das geschriebene Material mit seltener Kreativität und in fließenden Dialogen erkunden. Die aktuelle Scheibe „Unfolding“ wurde in den Studios La Buissonne, Südfrankreich im März 2024 aufgenommen und von Manfred Eicher produziert.