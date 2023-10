Louis Spohr: Des Heilands letzte Stunden (Passionsoratorium)

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und der Kammerchor Stuttgart unter der Leitung von Frieder Bernius führen am 05.11.2023 in Stuttgart (Liederhalle, Hegelsaal) Louis Spohrs so gut wie unbekanntes Passionsoratorium "Des Heilands letzte Stunden" auf.

Noch unter dem Eindruck der 1729 erfolgten Wiederaufführung der Bachschen "Matthäuspassion" entstanden, lässt uns Spohr an der Passionsgeschichte gleichwohl unter einem gänzlich anderen Blickwinkel teilhaben. Seine Berichterstatter sind der Jünger Johannes und Maria, Jesu Mutter. Sie berichten oder erzählen die Leidensgeschichte nicht nur, sie schildern sie besonders anschaulich, bisweilen drastisch, nicht wie im "Secco"-Rezitativ der Barockzeit. Einen breiten Raum nehmen die Klagen der Jünger Judas und Petrus, die Szene vor dem Hohen Gericht des Kaiphas und die Szene vor dem Kreuz mit dem folgenden, besonders ausgemalten Erdbeben ein. Und im Gegensatz zu einigen Opern Spohrs, die in der Vergangenheit wiederaufgeführt worden, aber vor allem wegen ihrer Libretti Akzeptanzprobleme hatten, haben wir hier die Chance, durch ein uns seit unserer Kindheit bekannte und bewegendes Ereignis einer bisher unbekannten kompositorischen Meisterhandschrift leichter folgen und sie besser verstehen zu können. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

