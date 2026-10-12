Louisa Kilgus & Andi Kraus

„Schluss mit Lustig“ | Ein musikalischer Abend für alle, die vorhaben, irgendwann zu sterben.

Ihr Publikum weint, sein Publikum lacht. Sie ist Trauerrednerin, er ist Comedian. Und sie sind ein Paar. Und sie stehen gemeinsam auf der Bühne. Und jetzt fragen Sie uns: Kann das funktionieren? Und wir sagen: Und ob!

In „Schluss Mit Lustig“ sprechen und singen Louisa Kilgus (Gründerin der Reden-Manufaktur LOUVE) und Andi Kraus (vom Comedy-Trio EURE MÜTTER) über ihr gemeinsames Leben zwischen Tod und Witz. Sie erzählen von Beerdigungen, die komplett aus dem Ruder laufen, von absurden Trends beim Sterben und davon, dass das Ende eben nicht nur traurig, sondern manchmal auch unfassbar lustig ist.

Dabei wird klar, warum eine gute Trauerrede ohne Humor nicht funktionieren kann und warum jeder Witz einen ernsten Kern hat, manchmal sogar einen todernsten.

„Schluss Mit Lustig“ ist ein Abend, der garantiert bewegt und zum Lachen bringt – mit Live-Musik am Piano: von den schönsten Abschiedsliedern der Musikgeschichte bis hin zu Songs, die speziell für dieses Programm geschrieben wurden. Ein Abend, der die Perspektive eröffnet: Sterben ist irgendwie komisch.

Und ist nicht Lachen oft die beste Art des Erinnerns.