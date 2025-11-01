Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye präsentieren eine Auswahl von Leonard Cohens Gedichten und Liedern, neu interpretiert auf Jiddisch.

Dieses derzeitige Programm enthält neu geschriebenes Material, in dem Cohens Gedichte übersetzt und vertont wurden, sowie einige seiner beliebtesten Klassiker. Das Ergebnis ist eine emotionale und intensive Hommage, die eine einzigartige, neue Perspektive eröffnet und Cohens Worte seinem jüdischen Erbe noch näher bringt. Louisa Lyne & di Yiddishe Kapelye werden oft als Pioniere bei dem Erhalt und der kreativen Weiter-Entwicklung der jiddischen Kultur beschrieben.