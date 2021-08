Death Gospel. Was soll das denn jetzt wieder für ein Musikstil sein?

Louise Lemón erklärt es mit Leidenschaft auf Ihrem aktuellen Album „A Broken Heart Is An Open Heart“ (Icons Creating Evil Art/Broken Silence) und erntet dafür fantastische Kritiken von Magazinen aus den diversesten Genres. Death Gospel ist keine Schublade, es lässt Raum für Kreativität und ein breites Spektrum an musikalischer Freiheit.

Im Mittelpunkt von Louise Lemóns Musik steht ihre unglaublich klare, soulige und wandelbare Stimme. Die düstere und aber doch auch poppige Stimmung, die von den Songs des Albums ausgehen, untermalt dabei den Gesang gekonnt. Ein akustisches Klavier, verrauchte Nachtclubstimmung, ein Bass so tief wie die Hölle selbst und immer wieder tönende Gitarren unterstreichen die vergiftet, traurige Stimmung. Louise Klang ist mal tiefschwarz, dann soulig, lasziv dann wieder flüsternd, verträumt - er beschwört den Hörer auf höchst angenehme Weise. Spätestens die eingängigen Refrains der Songs zeigen wie packend Death Gospel sein kann.

Songs wie das mystisch anmutende „Egyptian Darkness“ und „Appalacherna“, schafften es bereits in die Netflix Serie „Tidelands“, der Song „Thirst“ begleitete die US Lifetime Serie „UnReal“ (3. Season, Episode 8).

Lana Del Rey wäre als Künstlerin ein guter Vergleich, allerdings gehüllt in einen schwarzen Schleier und mit ordentlichem Tiefgang verliehen. Louise Lemón zieht ihre Hörer mit ihrem Gesang in ihren Bann, so dass man nur schwer ihren Klängen widerstehen kann – fast wie eine Amazone – bildschön und magisch zugleich.

Gitarren, Orgel, Keys, Drums und viel Hall – ein dichtes Soundgewebe. Doch manchmal erscheint auch Licht am Ende des Tunnels, nämlich dann, wenn Louise eine Reise in poppigere Atmosphären wagt: Traumhafte Arrangements und ein einnehmender Refrain überzeugen auch hier den letzten Kritiker. Darkpop meets Indiesoul meets Louise Lemón „The Queen of Death Gospel“…

2021 wird ein neues Album veröffentlicht!