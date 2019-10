Louisiana Funky Butts “15 Funky Years”

„Fifteen Funky Years“, so könnte man das musikalische Schaffen der Tübinger Brassband Louisiana Funky Butts beschreiben. In dieser Zeit hat die Band drei CDs produziert und auf unzähligen Streetgigs, Events und in Jazzclubs ihre Version des New Orleans Second Line Funk und Clubsound performt. Konzerte in Frankreich, England, Russland und zuletzt 2017 beim legendären French Quarter Festival in New Orleans haben die Band nun dazu inspiriert, sich an eine Live-CD zu wagen.

Unter dem Motto „We let the bon temps rouler” ermöglicht dies das mobile SWR Studio Tübingen: In der Reihe „Jazz im Studio“ von SWR und Jazzclub Tübingen entsteht beim Jubiläumskonzert im Saal des d.a.i. eine Live-CD mit vielen neuen Stücken und sicher auch einigen alten LFB-Klassikern.

Um diese Aufnahme gebührend zu feiern sind auch Gäste eingeladen, u.a. Rey Ceruto, Percussionist aus Havanna und der Tübinger Saxofonist und Arrangeur Lukas Pfeil.