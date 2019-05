The Louisiana Funky Butts - die Brassbandmaschine aus Süddeutschland ab 19 Uhr! Bei gutem Wetter auf der Bühne unter der Kastanie.

The Louisiana Funky Butts - die Brassbandmaschine aus Süddeutschland!Gestählt durch unzählige Straßengigs, Partys und Events quer durch Deutschland, treten die sechs Bläser und zwei Drummer auch international auf und spielen sich dabei wild wildernd durch alle Genregrenzen. Im April 2017 spielten sie erstmalig sogar beim French Quarter Festival in New Orleans, dieses Jahr spielen Sie im Juli beim legendären Brassfestival in Durham UK! Auch in Nürtingen sind Sie keine Unbekannten... Pumpin‘, Groovin‘, Rockin ́- das swingt, das rockt, das jazzt, das funkt. Locker gelingt der Band ein fliegender Wechsel zwischen Afrobeats, Latin Grooves, knackigem Funk und traditionellem New Orleans 2nd-line. Mit viel Witz, Biss und Botschaft singen und rappen sie dabei vielsprachig und feiern mit ihrem Publikum eine typische "New Orleans Blockparty“ mit jede Menge guter Laune und mitreißender Musik, getreu dem Band-Slogan: “Let the good times roll - laissez les bons temps rouler”! Das Konzert findet nur bei gutem Wetter statt, dann auf der Open-Air-Bühne. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine ab 19 Uhr frisch zubereitete Tapas.