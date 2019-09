× Erweitern Louisiana

„Fifteen Funky Years", so könnte man das musikalische Schaffen der Tübinger und Stuttgarter Brassband Louisiana Funky Butts beschreiben.

Konzerte und Straßen Gigs in ganz Deutschland aber auch in Frankreich, Russland, 2017 beim legendären French Quarter Festival in New Orleans und erst kürzlich beim Durham Brassfestival in England haben die Band nun dazu inspiriert, am 5. November mit dem SWR Studio Tübingen eine neue Live-CD aufzunehmen! Unter dem Motto „We let the bon temps rouler" ist heute live in der "Kiste" die Generalprobe! Let's have a New Orleans Blockparty!!

Don Maria Flor - Trompete

Berhardt Le Petit - Trompete

Toni Riba - Tenorsaxophon

Lady Douhdapskaja - Baritonsaxophon

President Wolf - Posaune

Jean Marie Le Boeuf - Sousaphone

Pomito el Torro - Snaredrum