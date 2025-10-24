Lounge Kick

Tanzbare Grooves und die Symbiose zweier ausdrucksstarker Stimmen kreieren den filigranen Sound der „Modern Pop/Rock & Country-Formation“

Unter der Prämisse „weniger ist mehr“ wurde aus tanzbaren Grooves und der melodischen Symbiose ausdrucksstarker Stimmen ein neuer, unverwechselbarer Sound kreiert. Dieser wird akustisch unterstützt von Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Eine klare Vision und das Gespür für den richtigen Vibe haben schon nach wenigen Begegnungen zu dieser Band geführt, die kompromisslos ein Ziel verfolgt: Menschen zu begeistern.

Mehrstimmige Interpretationen aus den Charts, sowie geliebte Klassiker aus Pop & Country ziehen Zuhörer in ihren Bann und wecken ungeahnte Emotionen. Diese Band macht jeden Event generationsübergreifend zu einem unvergesslichen musikalischen Ereignis.