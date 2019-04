Lounge Talk - Be inspired

Auf einmal ist sie da – mit oder ohne Vorahnung: die ganz persönliche Grenze, mental oder körperlich. Sie steht vor einem wie eine unsichtbare Wand und es scheint nicht weiterzugehen. Was tun? Aufgeben, oder sich der Herausforderung stellen?Du kannst die Herausforderung annehmen - auch wenn die Überwindung Disziplin und nicht selten eine Menge Mut fordert. Denn nur so kann man über sich hinauswachsen. Bei diesem Talk aus der BE INSPIRED Reihe sprechen wir genau darüber. Wie schafft man es, seine Grenzen, körperlicher, aber vor allem mentaler Natur, neu zu setzen?Mit diesem Thema kennen sich unsere beiden Gäste bestens aus. Rüdiger Nehberg, alias Mr. Sir Vival, Menschenrechtler und Deutschlands Abenteurer Nummer eins. Er ist ein echter Überlebenskünstler, der auch mit 83 Jahren von Extremsituationen nicht genug hat. Kirsten Bruhn, Schwimmweltmeisterin, mehrmalige Paralympics-Siegerin und Rekordhalterin hat sich nach einem schweren Motorradunfall trotz Querschnittlähmung zurück ins Leben gekämpft. Durch den Abend führt Fernsehmoderatorin Karin Kekulé. Nehmen Sie an diesem interaktiven Talk teil! Be inspired!