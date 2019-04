Ob Love Based Music im KlubK schon so etwas wie Damiano von Erckerts Residency in Heidelberg ist, darüber können sich in ein paar Jahren die Musikhistoriker streiten. Dass er diesmal mit Ata den Übervater der Offenbacher Clubkultur-Institution Robert Johnson als Partner dabei hat, spricht allerdings schon stark für einen besonderen kuratorischen Anspruch. Doch das Allerwichtigste ist am Ende immer noch, dass die Tanzfläche brennt.