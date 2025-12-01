Love Bites

Erotische Revue mit Live-Musik, Comedy, Tanzshow & Lesungen.

Endlich wieder in Tübingen: Der opulente Abend für alle Sinne feiert die Vielfalt der Erotik und das Spiel mit Fantasie und Sprache. Ein heiterer Streifzug durchs Liebesleben und quer durch die Sexualitäten. Mit besonderen Überraschungen und einem Gewinnspiel (vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für Sie) wird auch die runde 40. Nummer der beliebten Buchreihe „Mein heimliches Auge“ gefeiert. Außerdem sehen Sie heiße und humorvollen Burlesque-Performances von Stormy Heather (das erste Mal in Tübingen) & Foxic Poison, hören romantische Lieder von Eleonore Hochmuth und Veronika Otto an verschiedenen Instrumenten.

Leidenschaftliche, poetische, humorvolle und direkte Texte erzählen von den Tücken und Schönheiten des Liebeslebens, es lesen junge und ältere Verlagsautorinnen. Lauschen und genießen Sie Geschichten, die unter die Haut gehen. Für alle, die offen sind für das Prickeln zwischen den Zeilen und die Lust an ungewöhnlichen Perspektiven. Moderiert wird der Abend von Verlegerin Claudia Gehrke (Konkursbuch Verlag).