LOVE Die Blockflöte - Liebe auf den ersten Blick! Ditzinger Neujahrskonzert 2025

Neujahrskonzert in Ditzingen mit der größten Blockflöte der Welt

Am Mittwoch, den 1. Januar 2025 um 17 Uhr laden das Kulturamt und die Jugendmusikschule Ditzingen wieder zum traditionellen Neujahrskonzert in die Stadthalle ein.

Zum musikalischen Auftakt des Neuen Jahres erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer ein ganz besonderes Klangerlebnis: In diesem Jahr steht die oft unterschätzte Blockflöte im Fokus, die durch den Solisten Stefan Temmingh zusammen mit der Blockflötenklasse der Hochschule für Musik Freiburg ihre gebührende Würdigung findet.

Der mit dem OPUS Klassik ausgezeichnete Südafrikaner Stefan Temmingh freut sich über die Einladung nach Ditzingen, um seine besondere Beziehung zu diesem Blasinstrument zu präsentieren: "Ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Mutter mich fragte, ob ich nicht noch ein anderes Instrument spielen wolle: Meine Antwort war ein klares „Nein“! Bis heute bin ich der Blockflöte treu geblieben. Meine Liebe zu diesem Instrument wächst von Tag zu Tag. Immer wieder bin ich selbst überrascht von den ungeahnten Möglichkeiten dieses vermeintlich einfachen Instruments.

Mit dem Programm "LOVE" möchte ich zusammen mit meiner Klasse an der Musikhochschule Freiburg diese Liebe musikalisch zum Ausdruck bringen: Mit Blockflöten aller Größen, aus unterschiedlichen Jahrhunderten, in den verschiedensten Bauarten wollen wir ein ganzes Universum aufspannen und unser Publikum auf diese Reise mitnehmen. Wir werden auf über 20 verschiedenen Instrumenten von 20 cm bis über drei Meter in wechselnden Zusammenstellungen spielen! Mit im Gepäck ist auch eines von nur sechs Exemplaren der weltgrößten Blockflöte. Die Musik reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es erklingen Werke von Dowland, Bach, Piazzolla, Mancini u.a. Das Programm ist nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern auch unterhaltsam!"

Der Vorverkauf findet online über das Buchungssystem Leoticket unter dem Link https://ditzingen-veranstaltungen.leoticket.de/ statt, Tickets sind außerdem an der Abendkasse erhältlich.

Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 9 Euro.