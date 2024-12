LOVE Die Blockflöte - Liebe auf den ersten Blick! Neujahrskonzert 2025

Zum musikalischen Auftakt des Jahres 2025 laden die Jugendmusikschule und das Kulturamt Ditzingen zu einem besonderen Klangerlebnis ein: In diesem Jahr steht die oft unterschätzte Blockflöte im Fokus, die durch den herausragenden Blockflötisten Stefan Temmingh zusammen mit der Blockflötenklasse der Hochschule für Musik Freiburg ihre gebührende Würdigung findet.

Virtuosität und Musikalität gepaart mit visionärer Genialität – ausgezeichnet mit dem OPUS Klassik 2022, hat der Südafrikaner Stefan Temmingh die Blockflötenklischees längst hinter sich gelassen. Mit jedem Projekt beschreitet er neue Wege, erweitert das Repertoire, setzt Maßstäbe und schafft neue Traditionen. Der Musiker freut sich sehr über die Einladung zu diesem besonderen Neujahrskonzert:

"Ich kann mich noch gut daran erinnern, als meine Mutter mich fragte, ob ich nicht noch ein anderes Instrument spielen wolle: Meine Antwort war ein klares „Nein“! Bis heute bin ich der Blockflöte treu geblieben. Meine Liebe zu diesem Instrument wächst von Tag zu Tag. Es ist ein Lebenstanz der Liebe, der Bewunderung, der Frustration, des Entdeckens und der Freude. Immer wieder bin ich selbst überrascht von den ungeahnten Möglichkeiten dieses vermeintlich einfachen Instruments. Dass ich auf diese Weise mit meinen Zuhörer*innen in Kontakt treten, kommunizieren und sie begeistern kann und darf, war und ist mein Lebenstraum.

Mit dem Programm "LOVE" möchte ich zusammen mit meiner Klasse an der Musikhochschule Freiburg diese Liebe musikalisch zum Ausdruck bringen: Mit Blockflöten aller Größen, aus unterschiedlichen Jahrhunderten, in den verschiedensten Bauarten wollen wir ein ganzes Universum aufspannen und unser Publikum auf diese Reise mitnehmen. Wir werden auf über 20 verschiedenen Instrumenten von 20 cm bis über drei Meter in wechselnden Zusammenstellungen spielen! Mit im Gepäck ist auch eines von nur sechs Exemplaren der weltgrößten Blockflöte. Die Musik reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es erklingen Werke von Dowland, Bach, Piazzolla, Mancini u.a. Das Programm ist nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern auch unterhaltsam!"