Andrew und Melissa schreiben sich Briefe, seitdem Andrew von Melissas Mutter zum Kindergeburtstag eingeladen wurde. Die beiden werden in konträren Verhältnissen groß. Melissas Familie ist reich und ihr Leben mondän, Andrews Lebensweg ist geprägt von Zielstrebigkeit und sozialem Aufstieg. Trotz unterschiedlichen Zielen, Werten und Lebenswelten behaupten sie ihren gemeinsamen Ort, den sie mit einem lebenslangen Briefwechsel erschaffen. Jenseits des schlechten Timings, von dem ihr gemeinsames Schicksal geplagt zu sein scheint, können sie hier all ihre Gemeinsamkeiten, aber auch all ihre Gegensätze leben und sich wahrhaftig und gleichberechtigt begegnen. Über Jahre und Kontinente hinweg halten sie Kontakt durch vertrauensvolle und verletzende, distanzierte und zärtliche, knappe und ausschweifende, sporadische und regelmäßige Briefe.

Schonungslos, witzig, aufsässig und berührend werden zwei komplett parallel laufende Leben mit schwindelerregenden Höhen und abgründigen Tiefen ausgebreitet in Text. Melissa und Andrew bannen ihre Sehnsucht auf dem geduldigsten aller Medien: Papier. Doch wie ihre Worte können auch sie selbst nie wirklich frei sein, so sehr sie einander auch versichern, dass sie es wünschten oder gar wären.

Autor A.R. Gurney wurde für sein Briefroman-Stück »Love Letters« – laut Time Magazine eines der besten Theaterstücke der 1980er-Jahre und seither auch auf deutschsprachigen Bühnen immer wieder gerne gespielt – 1990 für den prestigeträchtigen Pulitzer-Preis nominiert.