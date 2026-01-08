"Love Letters"

Gurneys Liebesgeschichte ist "herzergreifend, intelligent und komisch!" Von Kindheit an schreibVerschiedene Schulen, ein Krieg, Liebschaften – ihre Verbindung reißt nie ab. Melissa, reich und verwöhnt, Andy wohlerzogen und klug – sie ziehen sich an, aber finden nie zusammen … Die Besetzung mit Jörg Hartmann und Anna Schudt ist top. Man kennt sie als Ermittler-Duo des Dortmund-Tatorts und aus vielen Filmen. Beide sind an der Berliner Schaubühne engagiert.en sich Andy und Melissa.