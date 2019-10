Nicely done! LOVE MACHINE melden sich zurück mit neuem Release, neuer Besetzung und frischem Wind in Sachen Garage und Psychedelic Rock. Mit drei Alben in den letzten fünf Jahren shaken die Düsseldorfer gerade kräftig den aktuellen Rock’n’Roll Underground.

Dass der Band zudem der Ruf eines atemberaubenden Live Acts vorrauseilt, kommt nicht von ungefähr. Mit unzähligen Festival- und Club Shows im In- und Ausland, großer Lust For Life und reichlich Sprengstoff im Gepäck, bringen LOVE MACHINE noch jedes Tanzbein zum wackeln. Für 2019 kündigen LOVE MACHINE den Release einer EP, Festival Shows im Sommer und eine Clubtour für November an. Ein nachfolgendes Album ist für 2020 angekündigt.