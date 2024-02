Eine Kleinstadt im mittleren Westen der USA, Sommer 1955. Liebesgott Amor verschießt wild seine Pfeile und bringt das gemächliche Leben im Ort völlig durcheinander. Lassen Sie sich von der Energie anstecken, wenn der fröhliche, musikliebende Herzensbrecher Chad, die abenteuerlustige Natalie und alle anderen Stadtbewohner durch die Verwicklungen einer lauen Sommernacht stolpern und sich mit heißer Rockmusik und Rebellion gegen das strenge Regiment der konservativen Bürgereisterin stellen. „Love Me Tender“ ist ein Jukebox-Musical, basierend auf einer Vielzahl legendärer Songs von Elvis Presley, darunter Hits wie „C`mon everbody“ und „Can’t help falling in love“. Eine herzerwärmende Geschichte über verbotene Liebe, große Träume und die magische Kraft der Musik – mit witzigen Dialogen auf Deutsch und den Songs im englischen Original.