Love or Confusion / Woodstock Anniversary Party

Sind die Urlaubspläne für August schon gemacht? Wie wäre es mit einem Urlaubstag in den Wagenhallen! Am Samstag, 31.08. laden wir zur Love or Confusion 1965∇1975 - Woodstock Anniversary Party. Das legendäre Woodstock Festival jährt sich in diesem Jahr zum Fünfzigsten mal.

Grund genug für die Veranstalter der Love or Confusion 1965∇1975, die regelmäßig in der Rakete//Theater Rampe in Stuttgart-Süd statt findet, diese Jubiläum zu zelebrieren.Einen Vorgeschmack was die Besucher an diesem Abend erwartet, gab es schon im Dezember 2018 bei der Wagenhallennacht / Night of Love, in der die Bands PALE HEART und Love Machine in den Genuss kamen in die analoge Psychedelic Liquid Light Show einzutauchen.

Bei der Love or Confusion 1965∇1975 - Woodstock Anniversary Party teleportiert das Phoenix Retro Light Team, unter der Leitung von Rudolf Deistler, die Wagenhallen an die US West- und Ost-Küste der späten 60er Jahre. Damals wurden Konzerte von Jefferson Airplane und Grateful Dead in großen Festsälen mit einer analogen Psychedelic Liquid Light Show untermalt.Den Soundtrack dazu liefert DJ Peacemachine aka Frank Drake, der in Stuttgart kein Unbekannter ist, wenn es darum geht legendäre musikalische Zeitepochen zu zelebrieren. Der Schwerpunkt liegt auf den Bands und dem Sound des Woodstock Festivals 1969 und allem was die Welt in dieser Zeit musikalisch umgetrieben hat, von Swinging London bis San Francisco Fillmore East.

"Oh, my mind is so messed up goin' round 'n' roundMust there be all these colors without names, without soundsMy heart burns with feelin' but...Is this love, baby or is it confusion?"

More Woodstock Experience in Stuttgart

> Mi., 27. Juni 2019 ∇ Jimi Hendrix – Electric Ladyland – Dolby 5.1 Surround Experience im Delphi Arthouse Kino

> Fr., 5. Juli 2019 ∇ Peacemachine Silent Love or Confusion 1965∇1975 Disco Marienplatzfest Stuttgart Süd 22 Uhr

> Do., 19. September 2019 ∇ Original Woodstock Film, Delphi Arthouse Kino incl. Rahmenprogramm von Peacemachine & Phoenix Retro Light

Weitere Infos unter:

https://www.facebook.com/8peacemachine8/

https://phoenix-retro-light.jimdo.com/

https://www.arthaus-kino.de/

http://www.marienplatzfest.de/