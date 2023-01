PSYCHEDELIC LIQUID & SOUND SHOW

Am 04.02.2023 findet endlich die erste „Love Or Confusion“ Party im Scala statt. Nach einem großartigen Live Stream Projekt, welches wir in Corona Zeiten aus dem Scala gestreamt haben, werden wir die Veranstaltung mit Publikum im Saal wiederholen.

Eine analoge musikalische und visuelle Reise mit einer „Psychedelic Liquid Lightshow“ und dem Sound der späten sechziger und frühen siebziger Jahre, welche man erlebt haben muss. Die Stuttgarter Partyreihe „Love or Confusion“ hat sich in den letzten Jahren im Großraum zu einer der außergewöhnlichsten Partyreihen bereits etabliert.

Im 50er Jahre Ambiente des Scala Theater Saals wird sie noch mehr das Gefühl dieser Zeit transportieren. Lasst uns gemeinsam eintauchen in die Farben und Sounds.

Über die Macher:

Das Lichtkunstteam Phoenix Retro Light taucht mit ihrer anlogen Lightshow, die ihre Inspiration und ihren Ursprung in Haight/Ashbury, San Francisco um das Jahr 1967 hat, ganz Räume in ein buntes pulsierendes psychedelisches Farbenmeer.

Für den authentischen Sound der 60’s von San Francisco bis ins Swingin‘ London sorgt DJ Frank Drake aka Peacemachine, der sich diesen Sound zur Lebensaufgabe gemacht hat – natürlich analog von Vinyl.