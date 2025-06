Love Peace & Fun (trash) Kurzfilmnacht

Die liebsten & besten Lieblingskurzfilme des int. low & no budget film-sharing Festivals. Eine liebevolle, friedliche bis trashige Zusammenstellung von Kurzfilmen aus 22 Jahren Kurzfilmfestival, ausgesucht, für gut befunden und zusammengestellt von Ingo Klopfer.

Witzig, ironisch, kurzweilig, voll Liebe, schwarzen Humor und bisschen Splatter. Kurzfilme die man so nie zu sehen bekommt. Alles was man sich so wünscht für einen kurzweiligen cineastischen Kulturabend. Lachen, staunen, wundern.

So zu sagen der zweite Teil oder die Fortsetzung von „Love me – or leave me“ mit den besten Liebeskurzfilmen. In der wundervollen open air Atmosphäre des Böblinger Festivals am See in Kooperation mit dem Kulturverein Blaues Haus e.V.

Ausgesucht, für super befunden und moderiert von Ingo Klopfer ( get shorties Lesebühne)