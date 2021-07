× Erweitern Love Stories 10 Jahre Schauwerk

Zehn Jahre nach Eröffnung des SCHAUWERK Sindelfingen im Juni 2010 zeigt das Museum unter dem Titel LOVE STORIES Highlights aus der Sammlung Schaufler, die in vergangenen Ausstellungen bereits zu sehen waren.

Vier Mitarbeiter des Museumsteams trafen sich auf ein Date mit ihrem Lieblingswerk.

Lassen Sie sich verzaubern vom Publikumsliebling „Mother as a Ship“ – einem faszinierenden, mit einer tiefschwarzen Pigmentschicht überzogenen Hohlkörper, den der indische Künstler Anish Kapoor gestaltete. Nam June Paiks „TV Cello“ erinnert mit seinem aus Bildschirmen geformten Körper an die Anfänge der Medienkunst. Und Norbert Krickes Raumplastik entfaltet mit ihrer einfachen, unprätentiösen Linie eine beeindruckende Präsenz in einem Ausstellungsraum, der nur mit weißen und schwarzen Werken bestückt ist. Während Russell Youngs Doppelbildnis von Hollywood-Star Marylin Monroe einen Hauch von Glamour verströmt, streckt Yasumasa Morimura dem Besucher als Albert Einstein frech die Zunge entgegen. Diese und andere alte Bekannte freuen sich auf ein Wiedersehen!

Künstler:innen in der Ausstellung

John M Armleder ∙ Tony Cragg ∙ Sylvie Fleury ∙ Lucio Fontana ∙ Helen Frankenthaler ∙ Gotthard Graubner ∙ Jacob Hashimoto ∙ Anish Kapoor ∙ Imi Knoebel ∙ Norbert Kricke ∙ Jason Martin ∙ Jonathan Meese ∙ Yasumasa Morimura ∙ Kenneth Noland ∙ Andy Ouchi ∙ Nam June Paik ∙ Michelangelo Pistoletto ∙ David Salle ∙ Mario Schifano ∙ David Simpson ∙ Not Vital ∙ Sue Williams ∙ Russell Young