lovebee Hochzeitsmesse Sindelfingen

Taucht ein in die faszinierende Wedding‑World auf über 2.500 m² voller Inspiration, Trends und kompetenter Beratung in der Stadthalle Sindelfingen.

Was euch erwartet: Rund 80 Hochzeitsprofis aus der Region – vom Catering über Deko bis zur Brautmode und Fotobox, Live‑Modenschauen, Workshops, Tastings, Vorträge & Special‑Acts für eure perfekte Planung, Chill-out-Area für entspannte Messe‑Momente und Gentlemen‑Area nur für die Herren – mit Stil und Drinks Kostenlose Kinderbetreuung durch die Tagträumerle – damit Mama & Papa in Ruhe stöbern können

Highlight: bridalbazaar – Deutschlands einziger sortierter Hochzeitsflohmarkt Parallel zur Messe am Samstag von 11–14 Uhr Hier könnt ihr 2nd‑hand Hochzeits-Schätze kaufen oder verkaufen – nachhaltig und besonders .