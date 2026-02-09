lovebee Hochzeitsmesse Sindelfingen

bis

Stadthalle Sindelfingen Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen

Taucht ein in die faszinierende Wedding‑World auf über 2.500 m² voller Inspiration, Trends und kompetenter Beratung in der Stadthalle Sindelfingen.  

Was euch erwartet: Rund 80 Hochzeitsprofis aus der Region – vom Catering über Deko bis zur Brautmode und Fotobox, Live‑Modenschauen, Workshops, Tastings, Vorträge & Special‑Acts für eure perfekte Planung, Chill-out-Area für entspannte Messe‑Momente und Gentlemen‑Area nur für die Herren – mit Stil und Drinks  Kostenlose Kinderbetreuung durch die Tagträumerle – damit Mama & Papa in Ruhe stöbern können     

Highlight: bridalbazaar – Deutschlands einziger sortierter Hochzeitsflohmarkt Parallel zur Messe am Samstag von 11–14 Uhr Hier könnt ihr 2nd‑hand Hochzeits-Schätze kaufen oder verkaufen – nachhaltig und besonders .  

Stadthalle Sindelfingen
Stadthalle Sindelfingen
Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen
