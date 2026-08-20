Nach ihrer ersten eigenen ausverkauften Headliner-Tour, kehren lovehead noch dieses Jahr erneut zurück auf die Bühne. Im September startet ihre Sommerwind Tour 2026.

Vor mehreren Jahren gestartet im Burgenland als Proberaum-Band, ging es Anfang 2025 mit dem ersten Schritt raus an die Öffentlichkeit – und damit auch ziemlich rasch mit eigentlich allem, was lovehead betrifft. Mit ihrem allerersten Song "denkst du an mich" kletterten Anna, Leni und Mara aus dem Stand an die Spitze der landesweiten Radiocharts des ORF Senders FM4. Sie angelten sich nicht nur ein Management- und einen Plattenvertrag für alles, was rund um Musik etwas weniger Spaß macht, um sie formt sich auch ein kleines Team aus Freund*innen in Wien, mit denen unter anderem ihre ersten Musikvideos entstehen.

Dass sie sich aber auch außerhalb schützender Wände nicht wegducken müssen und wollen, hat schon ihre zweite Single "erdnussallergie" im letzten Frühjahr unter Beweis gestellt. Die bescherte lovehead nicht nur ihren ersten viralen TikTok-Hit, sondern verpackt in konfrontativ spaßigem Indie-Rock auch eine Absage an alle, die das Genre nur aus der Perspektive ewig-trauriger Männer denken wollen.

Mit ihrer Debüt-EP "fanta lustig" (VÖ: 05.12.25) ging es für die Band Mitte Februar dann auf ihre erste eigene und komplett ausverkaufte Headline-Tour durch Deutschland und Österreich. Und weil man bei so einer Ausgangslage absolut keinen Grund hat, vom Gas zu gehen, geht es für lovehead im März als Support von KRAFTKLUB direkt weiter. Doch auch danach gönnen sie sich keine Ruhe: Etliche Festivalslots in diesen Sommer und die darauffolgende Sommerwind Tour 2026 im September.