Vernissage: Dr. Wilhelm Schäberle & Veronika Knoblauch

Lebenswelten – Problemwelten: Schon als Chirurg mit Lebenswelten, die zu Problemwelten werden, konfrontiert, ist dieser menschliche Kontext in seiner Dualität und Ambivalenz auch Inhalt von Dr. Wilhelm Schäberles Skulpturen mit vorwiegend psychosozialen und gesellschaftspolitischen Motiven. Die Patina verschafft den Bronzeskulpturen etwas Malerisches und verstärkt die vielfältige Symbolik zu Themen wie: Aufbruch, Selbstbefreiung, Haben oder Sein, Selbstzweifel, zwischenmenschliche Beziehungen, Alterung, Bedrohung, Krieg, Klimakrise, DNA des Menschen, moderne Heilkunst ...

Eine Vorliebe, diese Themen auch in Gebrauchsgegenständen darzustellen, bringt die Kunst in den Alltag. Die Abstraktion in der Symbolik pointiert auf das Wesentliche, in Formen verbleibend, die einen direkten Zugang und eine klare Aussage ermöglichen.

Eine Führung des Künstlers durch die Ausstellung findet außerdem am Dienstag, 13. Juni, 18:00 Uhr statt.

Farben-Symbiose: In den Arbeiten von Veronika Knoblauch liegt der Reiz des künstlerischen Ausdrucks darin, dass sie gerne im Zusammenhang der Farben mit verschiedenen Materialien und Techniken experimentiert. Ihre Bilder müssen reifen. Schicht für Schicht trägt sie Farben und Materialien auf, verwirft auch hin und wieder die ursprüngliche Idee und kommt dabei zu einer neuen Umsetzung durch Übermalen, Lasieren und Zerkratzen. Sie ist stetig auf der Suche nach neuen Wegen, um diese auf die Leinwand zu bringen. Ihre Auseinandersetzung mit einem Bild erfolgt über die Farbe und hat eine entsprechende Wirkung auf die Betrachter*innen.