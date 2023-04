Shopping Animals

„Ich will shoppen!“ – Was fehlt mir denn noch in meiner Kollektion? Was hat die, was ich nicht habe? Brauche ich das wirklich? Egal … Ich will es besitzen: den neuen Pulli, neue Schuhe, eine Spielekonsole, das neueste Handy. Kann ich ja auch jederzeit wieder wegwerfen, wenn ich Platz brauche für was Neues! Wenn’s ums Shoppen geht, werde ich zum Tier! Und jetzt mal ehrlich: Was wäre natürlicher, als meinen Instinkten zu vertrauen? Kann ich denn überhaupt anders? Und sagt man nicht sogar, der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, sei, ihr nachzugeben? Ich konsumiere, also will ich. Und ich will. Mehr! Die große Spielshow beginnt. Mit echten Preisen! Während die Modekollektionen des vergangenen Jahres in den Schredder kommen, befasst sich das Junge LTT mit dem Thema Konsum – in einer interaktiven theatralen Auseinandersetzung mit der Inszenierung von Dingen, dem Haben-Wollen und den Bedingungen der Produktion