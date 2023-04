DJ Farrapo & The Swingin' Junkies

um Saisonabschluss haben wir uns gedacht, dass keiner sitzen bleiben soll. Diesmal gibt es Electro-Swing vom feinsten. DJ Farrapo kommt aus dem wunderschönen Bologna, und beruft sich mit seinen Swingin’ Junkies auf die Ursprünge des Jazz: den Congo Square in New Orleans. Gemäß dieser Maxime hat er die Musiker seiner Band ausgewählt, wodurch ein virtuoses Ensemble entstanden ist, dass den neueren Entwicklungen in den hybriden Spielarten des Jazz huldigt: Electro Swing, Easy Listening und Nu Jazz.

DJ Farrapo (Keyboard & DJ)

Mariagiulia Lombardi (Vocals)

Devon (MC, Rap)

Tim Trevor (Sax, Clarinett)

Andrea Menabó (Guitar)