Jens HerzbergThe Orginal 90s Party | Schlesinger, Club Mono, Roxy, Nachtwerk – Stuttgart

In der White Noise Bar spielt das Stuttgarter DJ Urgestein JENS HERZBERG die Musik der wilden 1980er & 1990er Jahre in ihrer ganzen Vielfalt. Jens war Resident DJ in den legendären Stuttgarter Clubs Roxy & Nachtwerk, ist Veranstalter der „The Orginal 90s Party“ und mischt bei der Karaokeshow „Sing du Sau“ im Schlesinger mit.