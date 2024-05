Lovepop Club

In den White Noise Club haben wir am 1. Juni ROBIN SHIN und SYMON aus dem Lehmann, wo auch die Lovepop 8 Jahre lang ihre Heimat hatte, eingeladen. Während Robin schon auf dem Lovepop-Festival auf Fridas Pier die Crowd begeistert hat, spielt Symon das erste Mal bei uns. Beide sind aber nicht nur regelmäßig bei der Vision Ekstase im Lehmann zu hören, sondern sie sind auch international gut gebuchte DJs. Ihre musikalische Reise führte sie u.a. schon in Clubs nach Paris, Berlin, Amsterdam oder Lissabon. Ihr treibender, hypnotischer Sound, mal Deep mal ekstatisch aber immer mit einem Fokus auf einen dynamischen und bleibenden Groove, überzeugte schon bei vielen Partys in ganz Europa. Sie werden bei der Lovepop sowohl einzeln, als auch b2b auflegen.