Lovepop Club

Angie Taylor

Jan Dalvik

Maxomar

ANGIE TAYLOR ist auf vielen DJ-Stages der Welt zuhause, eine international gefeierte Künstlerin an den Decks oder auch live. Egal ob bei der Ultra Music Week in Miami, bei der Streetparade in Zürich, beim Sziget Festival in Budapest, bei der Fusion in der Müritz oder beim Ade Xone Lab in Amsterdam begeistert sie regelmässig ihre Crowd. Auch die Kinky-Szene hat sie erobert, so spielt sie auf den Veranstaltungen von Kinky Galore oder Atomicon.

Mit ihrer unbändigen Energie bringt sie pure Techno Vibes in die Clubs, stilistisch angesiedelt zwischen Techno und Tech-House. Jetzt bringt sie ihre Beats erstmals zur Lovepop ins White Noise und bringt die Tanzwütigen sicher ordentlich zum Schwitzen.

Mit Angie stehen JAN DALVIK und der Newcomer MAXOMAR im Club am DJ Pult.

Jan Dalvik ist regelmässig bei der Lovepop zu Gast, er spielte schon im White Noise, beim Festival auf Fridas Pier oder bei der Electrolove im Lehmann (live). Er ist international als Producer tätig & Eigner von Romantica Records. Jan ist bekannt für sein analoges Sounddesign, seine Musik besticht durch groovige und treibende Beats. Einige seiner Tracks lassen Einflüsse aus der Weltmusik erkennen und verwandeln seine visuellen Reiseeindrücke in Musik.

Maxomar ist Newcomer in der deutschen DJ Szene, dessen Karriere gerade steil nach oben geht. Er studiert an der Popakademie in Mannheim und ist ein musikalisches Multitalent. Er spielt Klavier & Gitarre, ist als Songwriter tätig, produziert und ist Teil des Teams der Vize Studios. Seine Leidenschaft gilt der elektronischen Musik, die er jetzt auch hinter den Decks auslebt.