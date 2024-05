Summer Breeze – Pride Warm Up Lovepop Club

Seit vielen Jahren veranstaltet die LOVEPOP Stuttgart in enger Zusammenarbeit mit der IG CSD

Stuttgart e.V. ein PRIDE WARM UP zur STUTTGART PRIDE. Immer ca. einen Monat vor dem

eigentlichen Stuttgarter Pride-Wochenende wird sich für die Pride warmgetanzt.

2024 will die LOVEPOP nun neue Wege gehen und das Warm Up erstmals nicht nur nachts in den

Clubs mit Eintritt, sondern auch schon tagsüber ab 16 Uhr als ein kleines, öffentliches

„Strassenfest“ bei freiem Eintritt im Innenhof des White Noise und des Breitengrad 17 unter

freiem Himmel feiern. Wir wollen hiermit ein breiter gefächertes Publikum erreichen, nicht nur

Menschen aus der LGBTTIQ - Community.

----------------------------------------------------

Im Club spielen ab 23 Uhr der Berliner DJ 2FARO, einer der Macher der

erfolgreichen Golosa-Partyreihe in der Hauptstadt, BEN HILLE vom Duo Bang & Cherry und

Mitveranstalter der PUMP im Climax Institutes, sowie TIFFANY LA FOX von Müllers Büro. Feinste

elektronische Tanzmusik in all ihren Facetten steht auf ihrem Programm.