Summerbreeze – Pride Warm Up Lovepop Bar

Seit vielen Jahren veranstaltet die LOVEPOP Stuttgart in enger Zusammenarbeit mit der IG CSD

Stuttgart e.V. ein PRIDE WARM UP zur STUTTGART PRIDE. Immer ca. einen Monat vor dem

eigentlichen Stuttgarter Pride-Wochenende wird sich für die Pride warmgetanzt.

2024 will die LOVEPOP nun neue Wege gehen und das Warm Up erstmals nicht nur nachts in den

Clubs mit Eintritt, sondern auch schon tagsüber ab 16 Uhr als ein kleines, öffentliches

„Strassenfest“ bei freiem Eintritt im Innenhof des White Noise und des Breitengrad 17 unter

freiem Himmel feiern. Wir wollen hiermit ein breiter gefächertes Publikum erreichen, nicht nur

Menschen aus der LGBTTIQ - Community.

----------------------------------------------------

Um 22 Uhr beginnt dann das Clubprogramm in der White Noise Bar. Hierzu reist aus Berlin der

bekannte Drag-DJ BAMBI MERCURY an, an seiner Seite steht JANE DOOM aus Tübingen, sie

bezeichnet sich selbst als Deutschlands einzige weibliche Drag, die noch mit Plattenspielern

auflegt. Zum Tanzen gibt es von beiden klassisches House der 90er Jahre und Pop.op, der Sound ist eine Mischung aus

klassischem HipHop, Rap, Acid House & Breakbeats.